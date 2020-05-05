YÖK'ten flaş YKS ve TYT açıklaması

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) "Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS), ÖSYM tarafından gerekli koruyucu önlemler alınarak 27-28 Haziran 2020 tarihinde yapılacaktır" açıklamasında bulundu.

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YÖK, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın tarihi hakkında bir yazılı açıklamada yaptı. Açıklamada, "Ülkemizin Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Covid-19 küresel salgınına karşı göstermiş olduğu başarılı süreç ile ilgili olarak geçilmesi planlanan normalleşme sürecinin değerlendirildiği ve belirlendiği Kabinenin kararı doğrultusunda Yükseköğretim Kurumları Sınavı, ÖSYM tarafından gerekli koruyucu önlemler alınarak 27 - 28 Haziran 2020 tarihinde yapılacaktır" denildi.

Açıklamada, “Ülkemizin Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Covid-19 küresel salgınına karşı göstermiş olduğu başarılı süreç ile ilgili olarak geçilmesi planlanan normalleşme sürecinin değerlendirildiği ve belirlendiği Kabinenin kararı doğrultusunda Yükseköğretim Kurumları Sınavı, ÖSYM tarafından gerekli koruyucu önlemler alınarak 27 - 28 Haziran 2020 tarihinde yapılacaktır” denildi.

Sınav süresinde düzenleme

YÖK, TYT sınavında geçen yıl verilen 135 dakikalık süre, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave süre ile 165 dakikaya çıkarıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "TYT sınavında geçen yıl verilen 135 dakikalık süre, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave süre ile 165 dakikaya çıkarıldı. Lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekildi. Üniversite sınavı Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun görüşleri doğrultusunda koruyucu önlemler alınarak en uygun şartlarda yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.