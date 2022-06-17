Yok böyle bir değişim! Pembe saçlı Ebrar Karakurt'un yıllar önceki hali sosyal medyayı salladı
Şampuan reklamıyla kameralarla tanışan, özel hayatıyla sık sık gündem olan, A Milli Takımı Voleybol oyuncusu Ebrar Karakurt'un ortaya çıkan yıllar önceki hali sosyal medyayı salladı! Büyük bir değişim yaşadığı görülen Karakurt'un fotoğraflarında şimdiye göre daha kilolu olduğu göze çarpıyor!
Fenomen Delvin'le yaşadığı aşkla gündem olan, şampuan reklamıyla kameraların karşısına geçen A Milli Takımı Voleybol oyuncusu Ebrar Karakurt'un ortaya çıkan yıllar önceki hali sosyal medyaya bomba gibi düştü! Büyük bir değişim yaşadığı fark edilen Karakurt'un fotoğraflarında şimdiye göre daha kilolu olduğu göze çarpıyor! Milli voleybolcu'nun şimdiki pembe saçlarının aksine öncesinde koyu saçlı olduğu da dikkatlerden kaçmıyor..
Yıllar önceki hali ortaya çıktı
Kariyerindeki başarıların yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un yıllar önceki hali ortaya çıktı.
Karakurt'un değişimi sosyal medyayı salladı
Önce İmge daha sonra ise fenomen Delvin'le yaşadığı aşk nedeniyle gündemden düşmeyen milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un yıllar önceki hali ortaya çıktı. Karakurt'un büyük bir değişim yaşadığı görüldü.
Türkiye'nin yenilgisi gündem oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin 2. haftasının ilk maçında Türkiye, Brezilya karşısında sahadan 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Türkiye'nin yenilgisiyle ilgili sosyal medyada kısa sürede binlerce paylaşım yapıldı.