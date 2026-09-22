YÖK Başkanı Özvar'dan Manisa'daki silahlı saldırıya ilişkin açıklama Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınındaki silahlı saldırıda yaralanan öğrencilere acil şifa, ailelerine, olaydan etkilenenlere ve tüm eğitim camiasına geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Betül Akgün