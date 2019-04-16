Yok artık tamirciye girenler şaşkına dönüyor! Böyle tamirci gördünüz mü?
ABD'de güzelliği kadar yaptığı meslekle de dikkat çeken Malorie Woods, sosyal medyanın dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Bakın sarışın güzel Malorie, ne işle uğraşıyor!
ABD'de yaşayan model Malorie Woods, aynı zamanda otomobil ve motor tutkunu. Instagram'da yaklaşık 66 bin takipçisi olan sarışın tamirci yaptığı cesur paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeyi başarıyor
117
Güzel model, tamircilikle de uğraşıyor.
217
Güzelliği nedeniyle ‘dünyanın en seksi araba tamircisi' olarak anılan Woods'un sosyal medyada binlerce takipçisi var.
317
ABD'li Malorie Woods, bir model için pek de alışılmış olmayan bir işi yapıyor.
417