Yoğurdun tarihi sandığımızdan daha eskiymiş! 5 bin yıllık yayık tarihi nasıl değiştirdi

Anadolu’da özellikle Türkmen bölgesinde ahşaptan itekleyerek yayık yayma olayı vardı. Bunun 5 bin yıl önceki versiyonu. Tabii bu daha çok küçük çünkü insanların o günkü dönemde, o günkü şartlarda toplayıcılıkla, avcılıkla geçindiğini düşünürsek, yeni yeni köylerin oluştuğu bir dönemde yoğurttan tereyağı yapmanın çok daha eski bir Anadolu geleneği olduğu ortaya çıkıyor.