Yoğurdun tarihi sandığımızdan daha eskiymiş! 5 bin yıllık yayık tarihi nasıl değiştirdi
Amasya Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen 5 bin yıllık yayık, yoğurdun tarihine ışık tutuyor. Yoğurdun 5 bin yıl öncesinde de var olduğunu en büyük işareti olan yayık, ziyaretçilerden de büyük ilgi görüyor.
972 yılında Amasya’nın Suluova ilçesinde bulunan yayık, Kalkolatik döneme ait. Amasya Arkeoloji Müzesi Müdürü Celal Özdemir, "Biz hep şey biliyorduk, yoğurt deyince ilk Türk adı akla geliyor. Ama burada milattan önce 5 bin yıllarına ait bizim Kalkolatik dönem dediğimiz dönemde Müze Müdürlüğümüze 1972 yılında Suluova bölgesindeki höyüklerden ele geçirilen pişmiş toprak yayığımız mevcut." dedi.
Yayığın yaklaşık 30 santimetre pişmiş topraktan yapılmış, 4 tane ip bağlamak için yuvarlak yan taraflarında halkaları var ve üst kısmında da yoğurdun hazneye aktarılması için oval bir ağzı var.
Anadolu’da özellikle Türkmen bölgesinde ahşaptan itekleyerek yayık yayma olayı vardı. Bunun 5 bin yıl önceki versiyonu. Tabii bu daha çok küçük çünkü insanların o günkü dönemde, o günkü şartlarda toplayıcılıkla, avcılıkla geçindiğini düşünürsek, yeni yeni köylerin oluştuğu bir dönemde yoğurttan tereyağı yapmanın çok daha eski bir Anadolu geleneği olduğu ortaya çıkıyor.
Ünik denilebilecek bir eser ve başka yerde bir benzeri yok. Ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.