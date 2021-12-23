Yoğun talep sonrası altında iki farklı fiyat oluştu

Hükümetin kur talebine yönelik adımlarının ardından Kapalıçarşı ve bankalar piyasasında iki farklı kur fiyatı oluştu. Döviz alım talebinin Kapalıçarşı'ya kayması dövizde 40 kuruş, altında 50 liraya varan fiyat farkının oluşmasına yol açtı.

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Kur korumalı Türk lirası (TL) mevduat ürünü için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) da döviz kuru fiyatları açıklaması tam bir kur enflasyonu oluşmasına neden oldu. Bir de Merkez Bankasının her gün 16:30'da açıkladığı günlük gösterge niteliğindeki döviz kurları bulunuyor.

3 hafta öncesine kadar bankaların döviz alış fiyatının Kapalıçarşı'nın satış fiyatına eşit olduğunu dile getiren Kapalıçarşı esnafı ve sektör uzmanları şimdi durumun değiştiğini ve artık bankaların alış fiyatının Kapalıçarşı'nın satış fiyatının üzerinde işlem gördüğünü belirtti. Dolarda 40-50 kuruşa kadar çıkan farkın önceki gün itibari ile biraz daha düştüğünü dile getiren uzmanlar altında ise önceki gün 50 TL'ye kadar çıkan farkın 25 TL'ye gerilediğini anlattı.

Vatandaşın alım iştahı farkı açtı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, kasım ayından bu yana kur ve altında önemli oranda yükseliş gerçekleştiğini anlattı. Yaşanan hareketliliğin döviz ve altına talebi artırdığını dile getiren Yıldırımtürk, şöyle devam etti:

"3 hafta öncesine kadar bankaların döviz alış fiyatı Kapalıçarşı'nın satış fiyatına eşitti. Şimdi durum değişti. 3 haftadan beri bankaların alış fiyatı Kapalıçarşı'nın satış fiyatının üzerinde işlem görüyor. Hem altın hem de döviz Kapalıçarşı'da daha pahalı. Yaşanan hareketlilik nedeni ile artan talebin fiziki işlemlerin daha kolay olduğu Kapalıçarşı'ya kayması bu farkın oluşmasına yol açtı. Ekonomik tedbir paketinin açıklanması sonrası Kapalıçarşı'da fark daha da yükseldi. Dolarda bankadan satış 12,60 TL iken Kapalıçarşı'da 12,90 idi. Altında da aynı şekilde. Gram altında da fark 50 TL'ye kadar çıkmıştı. Şimdi 25 TL."

Aynı zamanda İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği (İMKUSAD) Başkan Yardımcısı da olan Mehmet Ali Yıldırımtürk, hafta başından bu yana gerçekleşen talep ile ilgili olarak da şu ifadeleri kullandı: "Önceki gün talep gözle görülür bir şekilde arttı. Satıcılar oldukça az, ihtiyacı kadar satanlar var. Faizler düşüyor, enflasyonun da yüksek seyredeceğini düşünenler birikimlerini korumak için hala ya döviz ya da altın alıyor. İkisi de dengeli olmak üzere alış ağırlıklı işlemler var. Anadolu'dan da talep oluyor. Bölgedeki döviz büroları, büfeler sattıkları altını ve dövizi Kapalıçarşı'dan kapatıyorlar. Fiyat farkının oluşmasında bunun da etkisi yüksek."

"Vatandaştaki panik havası sakinleşti"

Kapalıçarşı'da hizmet veren Marmara Döviz yetkilisi kurda yaşanan hareketliliğin Kapalıçarşı'da hareketliliği artırdığını belirterek, "Kurda yaşanan dalgalanma fiyatlarda da farklılık yaşanmasına yol açtı. Bankada fiziki işlemler uzun sürüyor. Fiyat ve makas da daha yüksek. O nedenle bankadan çıkanlar buraya geliyor. İlk düşüşün yaşandığı gün döviz işlemleri çok yükseldi. Bugün ise altında çok fazla işlem söz konusu. Vatandaşın döviz ve altın talebi sürüyor. Pozisyon kapatmak için gelenler var. İşlemler burada daha hızlı olduğu ve daha düşükten gerçekleştiği için burası daha fazla tercih ediliyor" diye konuştu.

Başka bir döviz bürosu yetkilisi ise şu ifadeleri kullandı:

"Önceki kurda yaşanan düşüş ile alım ağırlıklı işlem hacmi arttı. Satış için de gelen oldu ama daha düşüktü. Bir panik havası oluştu. Normal günlere göre yüzde 30'a yakın bir talep artışı olduğunu söyleyebilirim. Bugün ise daha sakin. İnsanlardaki o panik havası yok."