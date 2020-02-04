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Yoğun mesai saatlerinde toplu taşımada ücret dönemi! 65 yaş üstü vatandaşı kapsıyor!

Hükümet özellikle büyükşehirlerde işe gidiş geliş saatlerinde toplu taşıma araçlarında yaşanan yoğunluğun önüne geçmek için harekete geçti. Buna göre 60 ve 65 yaş üstü vatandaşlar, mesai yoğunluğunun yaşandığı sabah ve akşam saatlerinde toplu taşımaya binmeleri halinde tam bilet parası ödeyecekler.

Ülkemizde yaklaşık 10.6 milyon vatandaşımızı belki biraz üzecek bir uygulamanın üzerinde çalışıldığı ortaya çıktı.

Şehir içi toplu araçlarını kapsıyor

Şehir içi toplu taşıma araçlarından indirimli ya da ücretsiz yararlanan 60 ve 65 yaş üstü vatandaşların mesai yoğunluğunun yaşandığı sabah ve akşam saatlerinde bilet parası ödemelerini zorunlu hale sokacak yeni bir yasa geliyor.

AK Parti tarafından hazırlanan; emlak vergilerine, suya, çevre temizlik vergisine, konut sigortasına ve Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne çeşitli oranlarda zam yapılmasını öngören taslak düzenlemeden 60 yaş üstü vatandaşların şehir içi seyahatlerine yönelik yeni düzenleme geliyor.

Mesai saatlerinde tam bilet parası 

Yakında Meclis'e sunulması beklenen taslak düzenlemenin yasalaşması halinde mesai başlangıç ve bitiş saatlerine yakın saatlerde 60 ve 65 yaş üstü vatandaşlar bu araçlara indirimli ya da ücretsiz binemeyecek. Bu araçları zorunlu olarak kullanmaları gerektiğinde ise 'tam bilet' parası ödeyecekler. Söz konusu düzenlemenin önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulması bekleniyor.

10.6 milyon kişiyi ilgilendiriyor 

Hesaplamalara göre, memur kenti olarak da bilinen başkent Ankara'da sabah mesai yoğunluğu 07:00-09.30 saatleri arasında, akşam ise 16:00 ile 20:00 saatleri arasında yaşanıyor. İstanbul'da ise bu yoğunluk daha uzun sürelere yayılabiliyor. TÜİK'e göre, 60-64 yaş arasında 3 milyon 446 bin, 65 yaş üstünde de 7 milyon 186 bin olmak üzere toplam 10 milyon 632 bin vatandaşımız bulunuyor.

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