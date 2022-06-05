Yoğun bakımdaki rapçi Killa Hakan'dan kötü haber geldi! Komaya girdi!

Türkçe rap dünyasının sevilen isimlerinden olan Killa Hakan'ın bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor ve hastanede tedavi görüyordu. Ancak 49 yaşındaki şarkıcıdan korkutan haber geldi. Rapçi Massaka, meslektaşı ve aynı zamanda yakın arkadaşının sağlık durumuyla ilgili yeni açıklamalar yaptı.