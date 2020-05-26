Yoğun bakımda Covid-19'la mücadelenin çarpıcı hikayesi Levent Yamanel anlattı

'Ekibimle gurur duyuyorum'

Yamanel, virüs ile mücadelede en büyük kalelerden birisinin Ankara Şehir Hastanesi olduğunu ve Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Kliniği olarak çok büyük bir mücadele verdiklerini belirterek, şunları kaydeti:

"Burada çok önemli işler yaptığımıza inanıyorum. O nedenle ekibimle gurur duyuyorum. Bu süreçte ekiplerimiz hep buradaydı. 24 saat çalıştılar. Bu süreçte günlük toplantılar yaptık ve hangi hastalarımızı nasıl tedavi edeceğimize dair kararlar aldık. Burada hem ilaçları kullandık, hem immum plazma tedavisini uyguladık. Çok yüksek tedavi modeliteleri oluşturduk ve hastalarımızı özellikle akciğerlerin oksijenizasyonunu sağlamak açısından yüzükoyun pozisyonlara getirip tedavi ettik. Aslında bunlar çok önemli tedavi yöntemleri.