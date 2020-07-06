YKS'deki Mabel Matiz sorusu olay olmuştu! Mabel Matiz Altın Kelebek'te iki ödül birden kazandı!

Mabel Matiz, 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Klip" ve "En İyi Erkek Şarkıcı" ödüllerini aldı. ÖSYM'nin YKS'de adı geçen soruyla ilgili inceleme başlattığını duyurduğu Mabel Matiz, aldığı iki ödülün ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.