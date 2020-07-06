YKS'deki Mabel Matiz sorusu olay olmuştu! Mabel Matiz Altın Kelebek'te iki ödül birden kazandı!
Geçtiğimiz hafta YKS'deki Mabel Matiz sorusu sosyal medyada gündem olmuş ve uzun süre konuşulmuştu. Dün ise Altın Kelebek Ödülleri'nde Mabel Matiz 2 ödül birden geldi.
Mabel Matiz, 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Klip" ve "En İyi Erkek Şarkıcı" ödüllerini aldı. ÖSYM'nin YKS'de adı geçen soruyla ilgili inceleme başlattığını duyurduğu Mabel Matiz, aldığı iki ödülün ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Klip" ve "En İyi Erkek Şarkıcı" ödüllerini kazanan Mabel Matiz, ödülünü almasının ardından sosyal medya hesabından teşekkür paylaşımı yayınladı.
Mabel Matiz paylaşımında, "46.Altın Kelebek Ödülleri’nde “En İyi Erkek Sanatçı” ve “En İyi Video Klip” ödüllerini aldık, mutluyum! Layık gören tüm dinleyici dostlarıma teşekkürler! Mendilimde Kırmızım Var klibinin değerli yönetmeni Erhan Arık’a ve DOP Meryem Yavuz’a ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.
Matiz, "Malesef eksik yayınlanmış olan ödül konuşma metnimin tamamını ekte paylaşma ihtiyacı duyuyorum" notuyla ise konuşma metnini yayınladı.