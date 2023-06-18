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YKS'de ikinci oturum başladı! Adaylar AYT'de, veliler dışarıda ter döküyor

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YKS'de ikinci oturum başladı! Adaylar AYT'de, veliler dışarıda ter döküyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı.

YKS'de ikinci oturum başladı! Adaylar AYT'de, veliler dışarıda ter döküyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen  Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı.

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YKS'de ikinci oturum başladı! Adaylar AYT'de, veliler dışarıda ter döküyor

Sınava girecek adaylar kimlik kontrolleri yapıldıktan sonra salonlara alındı. Öğrenciler sınavda ter dökerken veliler de dışarıda dualar okuyarak heyecanla bekliyor.

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YKS'de ikinci oturum başladı! Adaylar AYT'de, veliler dışarıda ter döküyor

Öte yandan sınava geç kalan öğrencilerin imdadına yeni polis ekipleri yetişti.

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YKS'de ikinci oturum başladı! Adaylar AYT'de, veliler dışarıda ter döküyor

Sınava geç kalmak üzereyken koşarak gelen öğrencilerin çabası maraton yarışlarını aratmadı. Bazı öğrenciler kapıların kapanmasına saniyeler kala yetişti.

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