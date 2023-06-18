YKS'de ikinci oturum başladı! Adaylar AYT'de, veliler dışarıda ter döküyor
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı.
Sınava girecek adaylar kimlik kontrolleri yapıldıktan sonra salonlara alındı. Öğrenciler sınavda ter dökerken veliler de dışarıda dualar okuyarak heyecanla bekliyor.
Öte yandan sınava geç kalan öğrencilerin imdadına yeni polis ekipleri yetişti.
Sınava geç kalmak üzereyken koşarak gelen öğrencilerin çabası maraton yarışlarını aratmadı. Bazı öğrenciler kapıların kapanmasına saniyeler kala yetişti.