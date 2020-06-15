YKS sınavı ertelendi mi twitter'da 2. dalga isyanı çıktı
Koronavirüs nedeniyle YÖK tarafından ertelenen sonra sınav tarihi tekrar öne alınan YKS sınavı şu anki takvime göre 27-28 Haziranda yapılacak. Üniversite sınavına girecek olan öğrenci ve veliler isyanda. Son günlerde yeniden 1500'ün üzerine çıkan vakalar YKS ile birlikte daha da artacak endişesi öğrencileri tedirgin etti. Peki YKS iptal olur mu, tarihi değişir mi?
Üniversite sınavı YKS için artık son düzlüğe girildi. Binlerce öğrencinin gireceği YKS sınavı 26-27 Haziran'da yapılacak. Koronavirüs nedeniyle YÖK tarafından ileri bir tarihe ertelenen daha sonra öne çekilen YKS sınavı yapılacak.
Sınavca girecek ve onları dışarıda bekleyecek olan velileri ise 2. koronavirüs dalgası korkusu sardı. Son günlerde koronavirüs vakalarının giderek artış göstermesi 1500'lerin üzerine çıkması öğrenci ve velileri korkuttu.
Sosyal medyada sınavın ertelenmesini isteyenler #SınavHayatÇalmasın etikeyitle isyanlarını dile getiriyorlar... YKS sınavı ertelenecek mi bu konuda henüz resmi bir açıklama yok fakat vaka sayılarındaki artış her an yeni bir erteleme getirebilir.
oronavirüs önlemleri kapsamında ertelenen sınav bu yıl 27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran Pazar günü yapılacak. Adaylar başvuruda bulundukları oturumlara girerek, belirtilen süre aralığında soruları yanıtlamaya çalışacaklar. Sınava girerken adayların giriş belgelerini de yanlarında bulundurmaları gerekiyor.