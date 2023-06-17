YKS maratonu başladı: Kimisi kapıda kaldı, kimisi yanlış okula gitti! Gözyaşları sel oldu...

Geçen seneden 284 bin 132 fazla başvuruyla 3,5 milyonun üzerinde adayın girdiği ilk oturum toplam 228 sınav merkezinde uygulanıyor. 11 bin 477 binada, 202 bin 356 salonda uygulanan TYT oturumunda 465 bin 18 kişi ise görev alıyor.