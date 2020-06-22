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YKS adaylarına maske ve dezenfektan dağıtılacak

Anadolu Ajansı

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS adaylarına maske ve dezenfektan dağıtılacağını duyurdu.

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ÖSYM Başkanı Halis Aygün, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "YKS adaylarına maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen aday, maske, siperlik ve dezenfektanı ile sınava gelebilecek.

Kovid-19 şüpheli, tanılı veya temaslı adayların, durumlarını sınavdan önce ÖSYM'ye iletmeleri gerekiyor. YKS'de Kovid-19 durumu olan adaylar tüm sınav merkezlerinde hazırlanan yedek binalarda ayrı salonlarda sınava alınacak.

Velilere çağrı
YKS adaylarının ailerine, çocuklarını bıraktıktan sonra okul bahçesinde ve girişinde beklememeleri çağısında bulundu.

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