Yine yaptılar! Oyuncu Bergüzar Korel'i ağlatan hediye

Daha önce 2 bin tane fidanlıktan hatıra ormanı oluşturan, Afrika'da bir köye su kuyusu yaptıran 'berguzarkoreluniversalfanclub' üyeleri, bu kez topladıkları bağışlarla Kamboçya'da Muson yağmurları yüzünden evini kaybetmiş bir aileyi sevindirdi.