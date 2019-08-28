Yine yaptılar! Oyuncu Bergüzar Korel'i ağlatan hediye

İnternet Haber
İnternet Haber
Yine yaptılar! Oyuncu Bergüzar Korel'i ağlatan hediye

Hayranları verdikleri hediyeyle 37 yaşına giren Bergüzar Korel'i çok duygulandırdı. Ünlü oyuncu, "Yine mutluluk gözyaşlarıyla girdiğim bir doğum günü yaşatıyorsunuz bana." diyerek teşekkür etti.

Yine yaptılar! Oyuncu Bergüzar Korel'i ağlatan hediye - Sayfa 1

Daha önce 2 bin tane fidanlıktan hatıra ormanı oluşturan, Afrika'da bir köye su kuyusu yaptıran 'berguzarkoreluniversalfanclub' üyeleri, bu kez topladıkları bağışlarla Kamboçya'da Muson yağmurları yüzünden evini kaybetmiş bir aileyi sevindirdi.

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Yine yaptılar! Oyuncu Bergüzar Korel'i ağlatan hediye - Sayfa 2

Bu olay karşısında duygularına hakim olamaya ünlü oyuncu, sosyal medyadan böyle teşekkür etti: Yine mutluluk gözyaşlarıyla girdiğim bir doğum günü yaşatıyorsunuz bana.

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Yine yaptılar! Oyuncu Bergüzar Korel'i ağlatan hediye - Sayfa 3

Ne mutlu bana ki dünyayı güzelleştirmek için kalbini, varını, yoğunu ortaya koyan bir ailem var.

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Yine yaptılar! Oyuncu Bergüzar Korel'i ağlatan hediye - Sayfa 4

Yeryüzündeki tüm sözcükler anlamını yitiriyor yaptığınız güzelliklerle.

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