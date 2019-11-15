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Yine siyanürle toplu intihar! Bakırköy'de evde 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

BAKIRKÖY Osmaniye'de aynı dairede 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Son günlerde infial yaratan siyanürle intihar vakalarına bir yenisi daha eklendi.

Bakırköy Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:  Bakırköy Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "15 Kasım 2019 Cuma günü saat 06.45'te 155 Polis İmdat Hattına yapılan İlçemiz Osmaniye Mahallesi Çoban Çeşme Sokakta şüpheli ölüm ihbarı üzerine bahse konu adrese ivedilikle intikal edilmiş, (Z.D), (B.D) ve (A.D) isimli biri çocuk 3 kişinin cansız bedeniyle karşılaşılmıştır. Dairedeki koku nedeniyle AFAD (KBRN) ekipleri sevk edilmiştir.

Ekip tarafından yapılan ölçümlerde olay yerindeki kokunun siyanür olduğu tespit edilmiştir.

Konu ile ilgili olay yerinde gerekli önemler alınmış olup, adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir. 

4 kardeş vakası çok konuşuldu

Fatih'teki siyanür içerek intihar eden 4 kardeş gündeme oturmuştu. İstanbul Fatih'te kapıda, 'Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin' yazılı notu gören apartman sakinleri durumu polise bildirdi. Polis de AFAD ekiplerine  bilgi verdi. Adrese gelen ekipler, özel kıyafetler giyip, maske takarak girdikleri evde, 48 yaşındaki Cüneyt Yetişkin, 54 yaşındaki Oya Yetişkin, 60 yaşındaki Kamuran Yetişkin ve 56 yaşındaki Yaşar Yetişkin adlı kardeşlerin cansız bedenlerini buldu. Kardeşlerin cenazeleri yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

"Ailesiyle birlikte intihar eden baba..."

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Uncalı mahallesinde bir rezidansta oturan Selim Şimşek (36), internetten aldığı siyanürle kendisini, eşi Sultan Şimşek'i (38) ve çocukları Ceren (9) ile Ali Çınar Şimşek'i (5) siyanürle zehirlemişti. Selim Şimşek'in geride bıraktığı 2 sayfalık mektuba da polis el koymuştu.

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