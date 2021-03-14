Yine kafaları karıştırdı! Hanife Gürdal dekolteli pozlarını tek tek sildi! Sebebi ise bakın ne
Evlilik programı ile tanınan fenomen gelin Hanife Gürdal sosyal medya hesabından dekolteli pozlarını silmesi kafaları karıştırdı.
İzdivaç programlarında tanınan ardından sosyal medyada başını açmasıyla olay yaratan fenomen gelin Hanife Gürdal, geçtiğimiz yıl evlendiği Kemal Ayvaz'la boşanma kararı aldı. Mutlu anlarını sıklıkla sosyal medyada paylaşan Gürdal, boşanma kararıyla beraber Kemal'le olan fotoğraflarını silmişti.
Lerzan'la Çok Mutlu programına tek başına katılan Gürdal, gözyaşlarına boğularak neden boşanmak istediğini anlatmıştı.
Gürdal, boşanmasının nedenini Kemal Ayvaz'ın ailesi olarak göstermişti.
Hanife, programda aslında boşanmak istemediklerini fakat Kemal'in kendisinin arkasında durmadığını, Kemal'in ailesi tarafından sevilmediğini söylemişti.