Yine Gülşen yine skandal! Sahnede LGBT bayrağı açınca olanlar oldu herkes kavgaya tutuştu
Şarkıcı Gülşen sahnede LGBT bayrağı açtı. Kıyafetiylede sık sık gündem olan şarkıcı, bayrak açmasından rahatsız olan dinleyicilere 'arkaya geçin' diyerek tepki gösterdi.
Kıyafetleri ve sahnede yapıkları ile sık sık gündeme gelen şarkıcı Gülşen daha önce sahnede LGBT bayrağı açarak büyük tepki toplamıştı. Yenikapı'da konser veren Gülşen yine kıyafetleriyle herkese yok artık dedirtirken sahnede tekrardan LGBT bayrağı açtı. Konserinde bu hareketinden dinleyicilerin rahatsız olması üzerine 'arkaya geçin' diyerek tepki verdi.
Açık kıyafetleri ve sahnede yaptığı danslar ve hareketlerle sık sık gündem olmayı başaran şarkıcı Gülşen yoğun konser maratonuna devam ediyor.
Geçtiğimiz gün Yenikapı'da İstanbul Festivali kapsamında konser veren Gülşen yine bir skandala imza attı.
Daha önce de sahnede LGBT bayrağı açan şarkıcı dün akşamki konserinde yine konser sırasında LGBT bayrağı açtı.