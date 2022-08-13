Yine Gülşen yine skandal! Sahnede LGBT bayrağı açınca olanlar oldu herkes kavgaya tutuştu

Kıyafetleri ve sahnede yapıkları ile sık sık gündeme gelen şarkıcı Gülşen daha önce sahnede LGBT bayrağı açarak büyük tepki toplamıştı. Yenikapı'da konser veren Gülşen yine kıyafetleriyle herkese yok artık dedirtirken sahnede tekrardan LGBT bayrağı açtı. Konserinde bu hareketinden dinleyicilerin rahatsız olması üzerine 'arkaya geçin' diyerek tepki verdi.