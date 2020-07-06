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Yine çin yine yeni bir salgın! Koronavirüs bitmeden 'bubonik veba' salgını başladı

Koronavirüsün ilk ortaya çıktığı Çin'de şimdi de 'bubonik veba' paniği yaşanıyor. Yetkililer tespit edilen vaka sonrası salgın riski bulunduğunu açıklayarak üçüncü seviye alarm durumuna geçti. 'Bubonik veba' 24 saatte öldürüyor...

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Resmi kayıtlara göre Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan koronavirüs dünya genelinde can almaya devam ediyor. Worldometers’ın verilerine göre salgın başından bu yana 11.5 milyon insana virüs bulaştı, 536 binden fazla kişi de hayatını kaybetti.

Bubonik Veba tespit edildi, şehir karantinada

Dünya koronavirüsünden yakasını kurtaramamışken, Çin’den endişe verici yeni haberler gelmeye devam ediyor. Çin’in İç Moğolistan Özerk Bölgesi’nde bulunan Bayannur’da ‘bubonik veba’ paniği yaşanıyor. Hastanede tedavi gören bir kişide bubonik veba tespit edilmesi üzerine şehir genelinde üçüncü seviye alarm verildi.

'Acilen haber verin'

Yetkililer yıl sonuna kadar sürecek alarm durumuyla ilgili yaptıkları açıklamada, “Şu anda insanlar arasında bubonik veba salgını yayılma riski bulunuyor. Vatandaşlar kendilerini koruma önlemlerini geliştirmeli, olumsuz sağlık durumlarını acilen bildirmelidir” ifadelerini kullandı.

Av yasağı getirildi

Uyarılar devam ettiği sürece hastalığı taşıma ihtimali bulunan hayvanların avlanması ve yenmesi yasaklandı.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre bubonik veba, pireler ve vahşi kemirgenler aracılığıyla insanlara bulaşıyor. Zamanında ve etkili bir tedavi uygulanmazsa 24 saat içinde ölüme yol açabiliyor.

Ağrılı şişkinlik ve akıntı

Hastalık belirtilerinde, bakterilerin vücuda girdiği yere en yakın lenf bezlerinde ağrılı şişme ve iltihaplanma görülür. İleri dönemlerde iltihaplı lenf nodları açılarak akıntlı hal alır. Tedaviye hemen başlanmazsa bakteri vücudun her yerine yayılarak akciğer ve septisemik forma dönüşebilir.

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