Yine aynı şeyi yaptı! Arda Güler'e yapılanlara maç sonrası tepki yağdı

"REAL MADRID'DE HARCIYORLAR" YORUMLARI ÖNE ÇIKTI

Sosyal medyada yapılan yorumlarda dikkat çeken bir diğer detay ise görüşlerin büyük ölçüde benzerlik göstermesi oldu. İspanyol ve Türk taraftarların bir kısmı, Arda Güler'in Real Madrid'de yeterince değerlendirilemediğini ve bu süreçte yeteneklerinin "harcandığını" dile getirdi.

Bazı kullanıcılar, Arda'nın mevcut sistemde kendine yer bulamayacağını savunarak Real Madrid'den ayrılıp potansiyelini daha iyi kullanabileceği başka bir Avrupa devine gitmesi gerektiğini ileri sürdü.