Yine aynı şeyi yaptı! Arda Güler'e yapılanlara maç sonrası tepki yağdı
Real Madrid'in Atletico Madrid'i 2-1 yendiği İspanya Süper Kupa yarı finali sonrasında Arda Güler tartışması büyüyor. Milli futbolcu, 81. dakikaya kadar kulübede bekletildi. Bu durum tepkilere neden oldu. Bazı taraftarlar Arda'nın Real Madrid'den ayrılması gerektiğini belirtti. Teknik direktör Xabi Alonso, Arda'nın yedek kalmayı hak etmediğini savunan taraftarların tepkisini çekti. Arda'nın Real Madrid'de yeterince değerlendirilemediği ve yeteneklerinin harcandığı yorumları yapıldı.
İspanya Süper Kupası yarı finalinde Real Madrid, Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Alinma Bank Stadı'nda Atletico Madrid ile karşı karşıya geldi. Eflatun-beyazlıların 2-1 kazandığı mücadelede Arda Güler'in karşılaşmaya yedek kulübesinde başlaması ve 81. dakikada oyuna girmesi maç sonrası en çok konuşulan başlıklardan biri oldu.
TARAFTARLAR XABI ALONSO'YA TEPKİ GÖSTERDİ
Arda Güler'in Vinicius Junior'ın yerine oyuna dahil olduğu dakikalarda sosyal medyada Real Madrid taraftarlarının büyük bölümünün teknik direktör Xabi Alonso'ya tepki gösterdiği görüldü. Taraftarlar, Arda'nın yedek kalmayı hak etmediğini savunurken Alonso'nun milli futbolcuyu en verimli olduğu oyun kurucu rolünde değerlendirmemesi de eleştiri aldı.
"REAL MADRID'DE HARCIYORLAR" YORUMLARI ÖNE ÇIKTI
Sosyal medyada yapılan yorumlarda dikkat çeken bir diğer detay ise görüşlerin büyük ölçüde benzerlik göstermesi oldu. İspanyol ve Türk taraftarların bir kısmı, Arda Güler'in Real Madrid'de yeterince değerlendirilemediğini ve bu süreçte yeteneklerinin "harcandığını" dile getirdi.
Bazı kullanıcılar, Arda'nın mevcut sistemde kendine yer bulamayacağını savunarak Real Madrid'den ayrılıp potansiyelini daha iyi kullanabileceği başka bir Avrupa devine gitmesi gerektiğini ileri sürdü.