Yine aynı doktor yine estetik faciası! Ünlü estetikçi Bülent Cihantimur'dan bu sefer 3 kadın şikayetçi
Güzelleşmek uğruna bıçak altına yatıp da dehşeti yaşayanların ardı arkası kesilmiyor. Estetik faciası haberlerine bir yenisi daha eklendi. İsviçre’de yaşayan 3 Türk kadın, vücutlarındaki yaralanmalar nedeniyle ünlü estetikçi Bülent Cihantimur’dan şikâyetçi oldu. Cihantimur’a, Ukraynalı Asanova’nın ölümüyle ilgili dava açılmıştı.
Estetik ameliyat sonrasında hayatını kaybeden Ukraynalı Ukraynalı Zera Asanova’nın ölümüyle ilgili hakkında dava açılmış olan ünlü estetikçi Bülent Cihantimur yeni bir skandalla gündemde. Cihantimur'un imza attığı estetik facialarına üç tane birden eklendi. İsviçre’de yaşayan 3 Türk kadın, vücutlarındaki yaralanmalar nedeniyle ünlü estetikçi Bülent Cihantimur’dan şikâyetçi oldu.
Adı sık sık estetik skandallarla gündeme gelen ve son olarak vücut toparlama, göğüs küçültme ve popo estetiği için ameliyata aldığı Ukraynalı Zera Asanova'nın ölümüyle davalık olan Doktor B lakaplı estetik doktoru Bülent Cihantimur'un başı yine derde girdi. İsviçre'de ikamet eden 3 Türk kadın, Bülent Cihantimur tarafından ameliyat edildi.
Kadınların güzel olma isteği ameliyat sonrası adeta kâbusa dönüştü. Popo kaldırma ameliyatı, göğüs estetiği ve karın germe ameliyatları sonrası vücutlarında biçimsiz görüntüler oluşan kadınlar Gülay Y., Elif D. ve Ebru Ç. savcılığa başvurarak ünlü doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.
'Doktor B' lakaplı Bülent Cihantimur yine başrolde
'Doctor B' lakaplı ünlü estetik doktoru Bülent Cihantimur kliniğindeki ölüm sonrası, ünlü doktor hakkında başka bir iddia daha ortaya atıldı. İsviçre'de yaşayan 3 kadın, estetik ameliyat olduğu Cihantimur'un vücutlarını mahvettiğini ileri sürerek şikayetçi oldu.