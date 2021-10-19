Yine aynı doktor yine estetik faciası! Ünlü estetikçi Bülent Cihantimur'dan bu sefer 3 kadın şikayetçi

Adı sık sık estetik skandallarla gündeme gelen ve son olarak vücut toparlama, göğüs küçültme ve popo estetiği için ameliyata aldığı Ukraynalı Zera Asanova'nın ölümüyle davalık olan Doktor B lakaplı estetik doktoru Bülent Cihantimur'un başı yine derde girdi. İsviçre'de ikamet eden 3 Türk kadın, Bülent Cihantimur tarafından ameliyat edildi.