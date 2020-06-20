BIST 113.612
DOLAR 6,85
EURO 7,65
ALTIN 384,01
HABER /  SPOR

Yılmaz Vural ve 3 futbolcu dahil 11 isimde koronavirüs çıktı

Demirören Haber Ajansı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Akhisarspor'da teknik direktör Yılmaz Vural ve 3 futbolcu dahil 11 isim koronavirüse yakalandı.

Abone ol

TFF 1'inci Lig'de 93 günlük aranın ardından yarın Altay deplasmanıyla sahalara dönmeye hazırlanan Akhisarspor, koronavirüs şokuyla sarsıldı.

Yılmaz Vural korona oldu
Daha önce antrenman döneminde takıma yapılan iki testin sonuçlarının da negatif çıktığı yeşil-siyahlılarda, dün yaptırılan testlerde 67 yaşındaki teknik direktör Yılmaz Vural, teknik heyet, çalışanlar ve 3 futbolcu dahil 11 isimde koronavirüse rastlandı. Büyük şok yaşayan Akhisar, Futbol Federasyonu'yla temasa geçerek yeniden test yaptırdı.

Maçın ertelenme ihtimali var
Test sonuçları yine pozitif çıkarsa TFF'nin, Bornova Stadı'nda yarın saat 20.00'de oynanması gereken maçı erteleme ihtimalinin bulunduğu öğrenildi. Akhisar'da tüm takımın evlerinde 14 gün karantinaya alınma ihtimali de var.

"Test sonuçlarına göre 3 futbolcumuz pozitif çıktı''
Takımda 3 futbolcunun testinin pozitif çıktığını doğrulayan Başkan Fatih Karabulut, "Test sonuçlarına göre 3 futbolcumuz pozitif çıktı. Özel olarak doğrulamak için ikinci testi yaptırdık. Sonuçlarını bekliyoruz. İl Sağlık Müdürlüğü ve Futbol Federasyonu'yla temas halindeyiz" açıklamasını yaptı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bilim Kurulu üyesi Mehmet Ceyhan kovid-19 salgınındaki 'yeni tehlikeyi' açıkladı
Mevlüt Çavuşoğlu: Hafter kaybediyor, kaybetmeye mahkum
Süleyman Soylu: Uyuşturucunun belini kırdık
İsrail medyasının BAE veliaht Prens Bin Zayed iddiası olay oldu
Çin'den koronavirüs aşısı için umut veren açıklama! İşte dünyaya tanıtılacağı tarih
AK Parti harekete geçti! Seçim barajı düşüyor, vekil transferi son buluyor
ÖNCEKİ HABERLER
Merkez Bankası'ndan dikkat çeken karar: Yıl sonuna kadar uygulanmayacak
Pençe Kaplan operasyonunda yeni hedefler ele geçirildi
Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's ABD'nin kredi notunu teyit etti
Trabzonspor gol yollarında rekora koşuyor
ABD'de Floyd'un ölümüne yol açan bir polis daha serbest bırakıldı
Karne sorgulama ekranı 2020 e okul VBS girişi MEB
Yorumlar 1 yorum