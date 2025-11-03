Yılmaz Morgül'den hastane odasında sevenlerini yıkan paylaşım! ''Dualarınızı bekliyorum''
Ünlü sanatçı Yılmaz Morgül, yoğun iş temposu ve annesini kaybetmesinin ardından yaşadığı derin üzüntüden dolayı rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Sosyal medya hesabından oksijen maskesiyle nefes almaya çalıştığı hallerini paylaşan Morgül, "Üç gündür tedavi altındayım, dualarınızı bekliyorum" ifadeleriyle hayranlarını derinden üzdü.
Magazin dünyasının renkli ve bir o kadar da ses getiren isimlerinden Yılmaz Morgül, yıllardır müzik kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmayı başarıyor.
Kendine özgü tarzı, dikkat çekici sahne performansları ve iddialı açıklamalarıyla tanınan Morgül, bu kez sağlık durumu nedeniyle sevenlerini endişelendirdi.