Yılmaz Morgül konserlerini iptal edip Tokat'ta şehit ailesini ziyaret etti

Yılmaz Morgül, özel işletmede konser vermek üzere geçtiğimiz gün Tokat'a geldi. Morgül, dün ise Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında 33 askerin şehit olması nedeniyle Tokat, Çorum, Ankara ve Amasya'da yapacağı konserlerini iptal ettiğini açıkladı.