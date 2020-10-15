Yılmaz Morgül, kaldığı otelin yerlerini süpürdü! Emekçi Morgül bu anları videoya aldı

Paylaştığı videoda: "Ankara'da otele geldiğimde her yerde olduğu gibi sevenlerimin fotoğraf isteklerini tek tek kırmadan yerine getirirken, 'Bir temizlik emekçisi çekiniyormuş ama seni çok seviyormuş' dediklerinde ben de ona sürpriz yaptım"