Yılmaz Morgül, kaldığı otelin yerlerini süpürdü! Emekçi Morgül bu anları videoya aldı
Ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül, Ankara’da kaldığın otelin yerlerini süpürdü. Morgül elektrik süpürgesiyle temizlik yaptığı anları sosyal medya hesabından 'temizlik emekçisi Morgül' notu düşerek paylaştı.
Instagram'dan yaptığı ilginç paylaşımlarıyla sık sık dikkat çeken ve gündeme oturan Yılmaz Morgül, son olarak ise bir otelde temizlik yaptığı anların videosunu yayınladı.
Instagram'da 500 bine yakın takipçisi olan Morgül, Ankara'da kaldığı otelde eline elektrikli süpürgeyi aldı ve yerleri temizledi. O anların videosunu 'temizlik emekçisi Morgül' başlığıyla paylaştı.
Paylaştığı videoda: "Ankara'da otele geldiğimde her yerde olduğu gibi sevenlerimin fotoğraf isteklerini tek tek kırmadan yerine getirirken, 'Bir temizlik emekçisi çekiniyormuş ama seni çok seviyormuş' dediklerinde ben de ona sürpriz yaptım"
"Elinden süpürgeyi alıp süpürmeye başladım. Bu farkındalık kendisini çok mutlu etti. Anneciğimin de yedi çocuğuna bakmak için haftada beş gün kundura fabrikasında, pazarları da ilkokulda hademelik yaptığını anlattım"