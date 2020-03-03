Yılmaz Morgül asker kamuflajı giydi! Sanatçıları çürük raporu almakla suçladı
Şarkıcı Yılmaz Morgül, önceki gün katıldığı ödül törenine askeri kamuflaj kıyafetlerini giyerek katıldı. Morgül, burada verdiği özel röportajda çok ses getirecek açıklamalara imza attı. Ünlü şarkıcı, sanat camiasından askerlik yapmamak için çürük raporu alanların olduğunu söyledi.
Önceki gün Türkiye'nin İncileri Ödül Törenine katılan ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül, geceye askeri kamuflaj kıyafetlerini giyerek katıldı. Törende duygu dolu anlar yaşayan Morgül, şu ifadeleri kullandı:
"Empati yapmak için bu kıyafeti giydim": Ben Türk halkıyla, Türk askeri arasında empati yapmak için bu kıyafeti giydim. Bu gerçek bir asker kıyafetidir. Ben bu kutsal kamuflajı yaklaşık 20 yıldır giyiyorum.
"Biz bugünlerde yastayız": 1995 senesinden beri Hakkari'de giymeye başladım. Türkiye'nin her noktasında askerlerimize hiçbir ücret karşılığı olmadan moral konseri veriyorum. Gelen gelirler gazilerimize ve ailelerine yardım sağladık, sağlıyoruz. Gururlu ve onurluyum. Biz bugünlerde yastayız.
Tokat konserim sırasında hemen etkinliği sonlandırıp, şehidimizin ailesinin yanına gittim. Onlarla oldum. Çok üzüldüm, çok ağladık aileyle beraber.