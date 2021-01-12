Yılmaz Erdoğan'la yakalanan Damla Uğurtürk gerçeği açıkladı yaş farkı olaydı!

Yılmaz Erdoğan'ın gazetecilere karşı sert tepkisi de göz önüne alınınca herkes yanındaki kişinin kim olduğunu merak etti. Bu gizem ise kısa bir sürede çözüldü. Erdoğan'ın yanındaki kişinin kendisinden 19 yaş küçük spiker Damla Uğurtürk olduğunu anlaşıldı.