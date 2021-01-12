Yılmaz Erdoğan'la yakalanan Damla Uğurtürk gerçeği açıkladı yaş farkı olaydı!
ETİLER'de Yılmaz Erdoğan ile görüntülenen Damla Uğurtürk, sosyal medya hesabından aşk haberlerine açıklık getirdi.
Geçtiğimiz günlerde Yılmaz Erdoğan bir kadın arkadaşıyla Etiler'de yürüyüş yaptığı esnada basın mensuplarının kameralarına takıldı. Fakat Erdoğan, kameraları görünce bir hayli gerildi. Hatta Yılmaz Erdoğan, ''Kaybol'' diyerek basın mensuplarına çıkıştı.
Yılmaz Erdoğan'ın gazetecilere karşı sert tepkisi de göz önüne alınınca herkes yanındaki kişinin kim olduğunu merak etti. Bu gizem ise kısa bir sürede çözüldü. Erdoğan'ın yanındaki kişinin kendisinden 19 yaş küçük spiker Damla Uğurtürk olduğunu anlaşıldı.
Yılmaz Erdoğan ve 34 yaşındaki Damla Uğurtürk'ün aşk yaşadığı haberleri ise kısa sürede magazin gündemine damga vurdu.
Damla Uğurtürk, Instagram hesabından hikaye kısmından açıklama yaparak "Haberler doğru değil. Kamuyu daha fazla ilgilendiren işler yapıyoruz. Onlara da aynı ilgiyi göstermeniz dileğiyle" dedi.