Yılmaz Erdoğan'ın oğlu Rodin büyüdü! Bakın mesleği neymiş...
Yönetmen Yılmaz Erdoğan ve oyuncu Belçim Bilgin'in oğlu Rodin Erdoğan, önceki akşam annesinin film galasına katıldı. 16 yaşındaki Rodin, profesyonel futbolcu olmak istediğini söyledi.
Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin 2006'da dünyaevine girmişti. Çiftin 2010 yılında da oğulları Rodin Erdoğan dünyaya gelmişti.
Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin'in evliliği 2018 yılında son bulsa da, her iki taraf da boşanmayı "sevgi ve saygı dolu bir şekilde" noktaladıklarını ifade etmişti.
Kariyeriyle sorulara ise "Futbolcu olmayı hedefliyorum. Şu anda Ayazağaspor'da oynuyorum. Koyu bir Beşiktaş taraftarıyım. Allah nasip ederse profesyonel futbolcu olacağım" yanıtını verdi.
Önceki akşam Belçim Bilgin'in başrolünde yer aldığı 'Bağlantı Hatası' filminin galası yapıldı.