Yılmaz Erdoğan'ın eski eşi Belçim Bilgin şaşırttı! Bu işi ilk kez yapıyor
Yılmaz Erdoğan ile olan evliliğini 2018 yılında bitirme kararı alan ünlü oyuncu Belçim Bilgin, rol aldığı reklam filminde bir ilki gerçekleştirdi.
Rol aldığı dijital platformlardaki dizilerle adından söz ettiren Belçim Bilgin, son olarak Fox TV'de yayınlanan Kördüğüm dizisiyle ekranlarda görünmüştü. Şu sıralar Behzat Ç.'nin yeni sezonunda rol alacağı için hazırlıklarını sürdüren Bilgin, kariyerinde bir ilki gerçekleştirdi.
Yeni açtığı Big Bloom Şirketi ile yapımcılık işlerine başlayan Belçim Bilgin, önümüzdeki günlerde yüzü olduğu kozmetik markasına çektiği reklam filmini yayınlayacak. Sanatçı reklam filminin yanı sıra ulusal ve uluslararası filmlerin yapımına da hazırlanıyor.
Bir hikayenin peşine düşeyim: Ayrıca Belçim Bilgin yapımcılığa adım atmasıyla ilgili düşüncesini ‘‘Bir hikayenin peşine düşeyim ve o hikayede benim sorumluluğunu aldığım şeyler olsun’’ diyerek paylaştı.
Belçim Bilgin'in sevgilisi: Yılmaz Erdoğan ile boşanmasıyla gündeme gelen Belçim Bilgin, sevgilisi ile Roma'ya tatile gitmiş ve bu kareleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı.