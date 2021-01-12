Yılmaz Erdoğan spiker Damla Uğurtürk ile aşk yaşıyor yaş farkı ise olay!
Geçtiğimiz gün Etiler'de Yılmaz Erdoğan genç bir kadınla görüntülendi. Gizemli arkadaşının kendisinden 19 yaş küçük spiker Damla Uğurtürk olduğu öğrenildi.
Yılmaz Erdoğan, geçtiğimiz cuma günü Etiler'de, genç bir kadınla ara sokaklarda yürürken objektiflere yakalandı. Aniden karşılarına çıkan muhabirleri gören ikili panikledi. Ünlü komedyen ve gizemli arkadaşı birbirinden hemen uzaklaşırken Erdoğan gazetecilere sert çıktı.
Yılmaz Erdoğan, soru soran muhabiri ''Tamam kaybol!'' diyerek tersledi. Çok sinirlenen oyuncu, adımlarını hızlandırarak uzaklaştı.
Erdoğan, muhabirler tarafından takip edilmediklerinden emin olmak için de sık sık arkasını kontrol etti.
Ünlü oyuncunun yanındaki maskeli genç kadının spor spikeri Damla Uğurtürk olduğu ve ikilinin bir süredir ilişki yaşadığı ortaya çıktı.