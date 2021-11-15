Yılmaz Erdoğan 'pin kodu hesaplaması' yapmadan oyuncu almıyor! Karakter analizi nasıl yapılır?
Ünlü oyuncu Yılmaz Erdoğan proje ve filmlerine oyuncu seçerken Pin Kodu' analizi yapmadan kimseyi kadrosuna almadığını söyleyerek sosyal medyada yeni bir tartışma yarattı. Nedir bu pin kodu hesaplama ve nasıl yapılır? İşte pin kodu hesaplama yöntemi işe karakter analizi...
Son zamanlarda gündeme gelen “pin kodu analizi ile insan karakteri çözümlemesi"ni çok fazla duymaya başladık. Eskiden sadece cep telefonları için duymaya alıştığımız bir tabir olan Pin Kodu günümüzde “İnsanın Pin Kodu”, “Kaderin Pin Kodu” ya da “Yaşamın Pin Kodu” şeklinde farklı farklı isimlerle tekrar gündelik hayatımıza dahil oldu. Usta oyuncu Yılmaz Erdoğan'ın son açıklamalasıyla 'Pin Kodu ile insan çözme' konusu sosyal medyanın da diline dolandı.
Pin Kodu hesaplama ile insan karakterini çözme konusunu ve tabirini ilk olarak magazin gündeminin gücünü kullanarak getiren ismin Yılmaz Erdoğan oldu. Erdoğan “Kelebeğin Rüyası” filminin bu kadar parlamasını, oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ, Belçim Bilgin ve Mert Fırat’ın oyunculuk başarılarını onaylayıp aynı zamanda deneme çekimleri sonrası birbirlerine uyumlarını da gördüğünü ve son olarak “kişilik pin kodlarına” bakarak onayladığını belirtti.
“İnsanın Pin Kodu”, “Kaderin Pin Kodu” yada “Yaşamın Pin Kodu”…. Kullanılan bu sistemin mucidi, Pin Kod sisteminin yaratıcısı olarak bilinen Güney Afrikalı Fizikçi Douglas Forbes’in kaleme aldığı Kaderin Pin Kodu adlı kitabın öz sözünü de Yılmaz Erdoğan yazmış. Pin Kodu Analizi konusunda Türkiye’den sertifika alabilen sayılı kişiler arasında Yılmaz Erdoğan da var.
Erdoğan haftasonu yayınlanan röportajında insan karakteri analizi yapmak için doğum tarihi ve saati dikkate alınarak bazı matematiksel hesaplamalar yaptığını ve bu şekilde oyuncuların uyumuna baktığını söyledi.