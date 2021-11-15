Yılmaz Erdoğan 'pin kodu hesaplaması' yapmadan oyuncu almıyor! Karakter analizi nasıl yapılır?

Son zamanlarda gündeme gelen “pin kodu analizi ile insan karakteri çözümlemesi"ni çok fazla duymaya başladık. Eskiden sadece cep telefonları için duymaya alıştığımız bir tabir olan Pin Kodu günümüzde “İnsanın Pin Kodu”, “Kaderin Pin Kodu” ya da “Yaşamın Pin Kodu” şeklinde farklı farklı isimlerle tekrar gündelik hayatımıza dahil oldu. Usta oyuncu Yılmaz Erdoğan'ın son açıklamalasıyla 'Pin Kodu ile insan çözme' konusu sosyal medyanın da diline dolandı.