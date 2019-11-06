Yılmaz Erdoğan Belçim Bilgin'in paylaşımına cevap verdi doğum gününü kutladı

Usta oyuncu Yılmaz Erdoğan, 52'nci yaşını Yeniköy'de bir balıkçıda ünlü dostlarıyla ve ailesiyle beraber kutladı. Kutlamanın ardından gazetecilerle kıs bir sohbet eden Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in 'ilk aşkım' diyerek paylaştığı fotoğrafı yorumladı.