Yılmaz Erdoğan Belçim Bilgin'in paylaşımına cevap verdi doğum gününü kutladı
Yılmaz Erdoğan, yeni yaşını Yeniköy'de bir balıkçıda ünlü isimlerle kutladı, eski eşi Belçim Bilgin'in olay paylaşımına cevap verdi.
Usta oyuncu Yılmaz Erdoğan, 52'nci yaşını Yeniköy'de bir balıkçıda ünlü dostlarıyla ve ailesiyle beraber kutladı. Kutlamanın ardından gazetecilerle kıs bir sohbet eden Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in 'ilk aşkım' diyerek paylaştığı fotoğrafı yorumladı.
Başarılı oyuncunun doğum günü yemeğine kızı Berfin Erdoğan, Güven Kıraç, Demet Akbağ, Caner Erkin, Şükran Ovalı, Ezgi Mola ve Mustafa Aksallı gibi isimler katıldı.
Yılmaz Erdoğan, dilek tutarak doğum günü pastasının mumlarını üfledi. Çıkışta neşeli tavırları ile dikkat çeken Yılmaz Erdoğan, "Doğum günümü kutladık. Çok fazla kalabalık olmayan arkadaş grubuyla" şeklinde konuştu.
Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, muhabirlerin yaş soruları karşısında Yılmaz Erdoğan, "Evde sayacağım, daha saymadım" dedi.