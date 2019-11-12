Yılmaz Erdoğan Acun Ilıcalı için arkadaşım ama dedi! Gülmekten kırdı geçirdi

Şeyma’dan gelen “Acun selam, ne zaman görüşebiliriz? Tarihleri konuşmamız lazım Miami Oteli ve parayla ilgili biriyle konuşacağım” şeklindeki mesaj sonrasında zor duruma düşen Ilıcalı her ne kadar bu durumu toparlamaya çalışsa da özellikle sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı.