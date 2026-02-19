Yıllardır tek kare fotoğrafı yoktu! Yasemin Ergene'nin kızı kocaman olmuş

Doktorlar dizisindeki Ela karakteriyle hafızalara kazınan, cemiyet hayatının en stil ismi Yasemin Ergene, 14 yaşındaki kızı Emine ile ilk kez yan yana görüntülendi. Boyu annesine yetişen Emine Özilhan’ın annesine olan inanılmaz benzerliği sosyal medyayı salladı! İşte o çok konuşulan 'anne-kız' kareler...