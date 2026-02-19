Yıllardır tek kare fotoğrafı yoktu! Yasemin Ergene'nin kızı kocaman olmuş
Yasemin-İzzet Özilhan çiftinin büyük kızları Emine, tam 14 yıl aradan sonra ilk kez görüntülendi. Herkes onu merak ediyordu, o ise sessiz sedasız büyüdü. Annesiyle alışveriş turuna çıkan genç kızın zarafeti ve annesine olan benzerliği sosyal medyada gündem oldu. İşte gizemli prensesin çok konuşulan o karesi...
Doktorlar dizisindeki Ela karakteriyle hafızalara kazınan, cemiyet hayatının en stil ismi Yasemin Ergene, 14 yaşındaki kızı Emine ile ilk kez yan yana görüntülendi. Boyu annesine yetişen Emine Özilhan’ın annesine olan inanılmaz benzerliği sosyal medyayı salladı! İşte o çok konuşulan 'anne-kız' kareler...
Bir döneme Doktorlar dizisindeki Ela karakteriyle damga vuran Yasemin Ergene, uzun süredir kameralardan uzak büyüttüğü kızıyla objektiflere takıldı.
2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Ergene, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyordu.
Evliliğinden 2012’de Emine, 2013’te ise Ela adını verdiği iki kız çocuğu dünyaya gelen Yasemin Ergene, geçtiğimiz yıl 14 yıllık evliliğini tek celsede sonlandırmıştı.