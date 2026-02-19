BIST 13.972
Yıllardır tek kare fotoğrafı yoktu! Yasemin Ergene'nin kızı kocaman olmuş

Yasemin-İzzet Özilhan çiftinin büyük kızları Emine, tam 14 yıl aradan sonra ilk kez görüntülendi. Herkes onu merak ediyordu, o ise sessiz sedasız büyüdü. Annesiyle alışveriş turuna çıkan genç kızın zarafeti ve annesine olan benzerliği sosyal medyada gündem oldu. İşte gizemli prensesin çok konuşulan o karesi...

Yıllardır tek kare fotoğrafı yoktu! Yasemin Ergene'nin kızı kocaman olmuş - Resim: 1

Doktorlar dizisindeki Ela karakteriyle hafızalara kazınan, cemiyet hayatının en stil ismi Yasemin Ergene, 14 yaşındaki kızı Emine ile ilk kez yan yana görüntülendi. Boyu annesine yetişen Emine Özilhan’ın annesine olan inanılmaz benzerliği sosyal medyayı salladı! İşte o çok konuşulan 'anne-kız' kareler...

Yıllardır tek kare fotoğrafı yoktu! Yasemin Ergene'nin kızı kocaman olmuş - Resim: 2

Bir döneme Doktorlar dizisindeki Ela karakteriyle damga vuran Yasemin Ergene, uzun süredir kameralardan uzak büyüttüğü kızıyla objektiflere takıldı.

Yıllardır tek kare fotoğrafı yoktu! Yasemin Ergene'nin kızı kocaman olmuş - Resim: 3

2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Ergene, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyordu.

Yıllardır tek kare fotoğrafı yoktu! Yasemin Ergene'nin kızı kocaman olmuş - Resim: 4

Evliliğinden 2012’de Emine, 2013’te ise Ela adını verdiği iki kız çocuğu dünyaya gelen Yasemin Ergene, geçtiğimiz yıl 14 yıllık evliliğini tek celsede sonlandırmıştı.

