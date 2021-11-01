'Yıllardır küsler' denmişti! Ukalalık ve kibir itirafı geldi: Ahmet Mümtaz Taylan'dan Cengiz Bozkurt açıklaması
Son dönemde Aziz, Ölüm Zamanı, Arıza, Alef, İstanbul'un Hesabı programlarıyla seyirci karşısına çıkan Ahmet Mümtaz Taylan, Exxen'de yayınlanan Leyla ile Mecnun dizisindeki rol arkadaşı Cengiz Bozkurt ile aralarının bozuk olduğuna iddiasıyla ilgili
Kahramanmaraş, bu yıl yedincisi düzenlenen Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı’na ev sahipliği yapıyor. Bu çerçevede oyuncu ve Ara Toplam isimli kitabıyla okuru selamlayan yazar Ahmet Mümtaz Taylan, geçtiğimiz gün okurlarıyla bir araya geldi.
Taylan, gerek kişisel hayatı gerekse oyunculuk kariyeriyle ilgili samimi itiraflarda bulundu.
1999 yılında baba olan Taylan, kızının dünyaya gelmesini hayatının dönüm noktası olarak nitelendirdiğini söyledi.
Taylan "Kızım 1999 yılında dünyaya geldi. O zamana kadar biraz daha başına buyruk, biraz daha kibirli, ukala, her şeyi bilen, her şeyden anlayan, hemen her şeye muhalefet eden, kolay kolay iş bırakan, kolay kolay şehir değiştiren birisiydim." dedi.