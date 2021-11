'Yıllardır küsler' denmişti! Ukalalık ve kibir itirafı geldi: Ahmet Mümtaz Taylan'dan Cengiz Bozkurt açıklaması

Taylan "Kızım 1999 yılında dünyaya geldi. O zamana kadar biraz daha başına buyruk, biraz daha kibirli, ukala, her şeyi bilen, her şeyden anlayan, hemen her şeye muhalefet eden, kolay kolay iş bırakan, kolay kolay şehir değiştiren birisiydim." dedi.