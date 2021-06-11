Yıllardır herkes bu haberi bekliyordu! Başak Dizer Kıvan Tatlıtuğ iddiası hızla yayıldı
Kıvanç Tatlıtuğ hayranlarının yıllardır beklediği müjdeli haberle ilgili ortaya atılan iddia ve eşi Başak Dizer'in beğendiği yorum ortalığı karıştırdı.
İş ortamında tanışan 44 yaşındaki Başak Dizer ile 37 yaşındaki Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının en örnek çiftleri arasında yer edinmişti.
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Evliliklerini basından uzak yaşayan çiftle ilgili ortaya atılan iddia gündem oldu.
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Başak Dizer Tatlıtuğ ile Kıvanç Tatlıtuğ hakkında 'bebek' iddiası ortaya atıldı.
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Birkaç yıldır bebek sahibi olmayı çok arzulayan ünlü çift, sonunda bu hayallerine kavuştu.
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