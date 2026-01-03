Yıllardır görüşmüyorlardı! Asena'dan İbo çıkışı
Sanat dünyasının tanınmış isimleri, 2026 yılını sahnede karşılayarak yeni yıla müzik ve coşku dolu anlarla giriş yaptı. Yılbaşı gecesinde hit parçalarını seslendiren sanatçılar, izleyicilere sağlık, huzur ve mutluluk temennilerinde bulundu.
Bu özel gecede sahne alan isimlerden biri de Asena oldu. Ünlü oryantal, yılbaşı programı kapsamında Kıbrıs’ta sahneye çıkarak hem performansıyla hem de yaptığı açıklamalarla gündem yarattı. Gecenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Asena, uzun süredir merak edilen bir konuya da açıklık getirdi.
Asena’ya yöneltilen “Sizi yeniden birlikte görür müyüz?” sorusu dikkat çekti. Ünlü isim bu soruya, “Yapmam gerekeni yaptım. Bundan sonra yoluma devam edeceğim” diyerek net bir yanıt verdi.
Yaklaşık 25 yıldır konuşmadığı İbrahim Tatlıses’in televizyon programına konuk olarak buzları eriten Asena, bu adımıyla magazin gündeminde geniş yankı uyandırmıştı. Konuya dair samimi ifadeler kullanan sanatçı, yaşananları şu sözlerle özetledi:“Bu benim geçmişimle yüzleşme sürecimdi. Kendimle hesaplaştım ve eski defterleri kapattım.”
Asena’nın bu sözleri, uzun yıllar süren küslüğün ardından gelen barışın sadece karşılıklı değil, aynı zamanda kişisel bir iç hesaplaşma olduğunu da gözler önüne serdi. Ünlü oryantalin açıklamaları, sosyal medyada da kısa sürede gündem olurken, hayranlarından destek mesajları yağdı.