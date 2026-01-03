Yıllardır görüşmüyorlardı! Asena'dan İbo çıkışı

Bu özel gecede sahne alan isimlerden biri de Asena oldu. Ünlü oryantal, yılbaşı programı kapsamında Kıbrıs’ta sahneye çıkarak hem performansıyla hem de yaptığı açıklamalarla gündem yarattı. Gecenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Asena, uzun süredir merak edilen bir konuya da açıklık getirdi.