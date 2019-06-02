Yıllardır ekranlarda yardım eli uzatıyordu! Vahe Kılıçarslan'ın yeni işi olay oldu

Yıllardır ekranlarda yardım eli uzatıyordu! Vahe Kılıçarslan'ın yeni işi olay oldu
Star TV'de hala yayınlanmakta olan "Vahe ile Evdeki Mutluluk" programının sunucusu Vahe Kılıçarslan, sevenlerinin karşısına bu sefer bambaşka çıkacak.
Yıllardır ekranlarda şehir şehir dolaşarak yardıma muhtaç kişilerin evlerinin bakımını yaptıran ve cansız manken olarak tanınan Vahe Kılıçarslan, kariyerinde ilk kez başka bir projede yer alacak. 53 yaşındaki ünlü sunucu, İsmail Baki'nin başrolünü üstlendiği bir sinema filminde rol alacak.
İlk kez bir sinema filminde rol alacak olan Vahe Kılıçarslan, “Kral Midas’ın Hazinesi” adlı filmde bir jandarma komutanını canlandırdı. Ayrıca filmin yönetmenliğini ise Mesut Çetin üstleniyor. Peki ekranların sevilen yüzü Vahe Kılıçarslan kimdir?
Vahe Kılıçarslan kimdir?: Kılıçarslan, Ekim 1966 yılında İstanbul’da doğmuştur. Gerçek soyadı Papazan’dır. Ermeni Asıllı olan Vahe Kılıçarslan’ın kökleri 16. yüzyıl Erzincan’a dayanmaktadır.
Marmara Üniversitesi Spor Akademisi’nden ayrıldı 1986 yılında askere gitti. Askerliğini 1986 yılında Ağrı Patnos’da Piyade Komando olarak yaptı.