Yıllardır aralarında gerilim vardı! Hülya Avşar ilk kez konuştu...

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, bir dönem Yıldız Tilbe ile yaşadığı polemikle gündeme gelmişti. Önceki gün bir mekân çıkışında görüntülenen Avşar, gazetecilerin soruları üzerine bu konuya yeniden açıklık getirdi. Ünlü sanatçının verdiği yanıt, kısa sürede ilgi odağı oldu.