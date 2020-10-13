Yıllarca türbe diye ziyaret edildi, dualar okundu! Mitolojik bir savaşçıya ait olduğu ortaya çıktı

Yaklaşık 500 metre yürüyerek çıkılan mezarın olduğu bölgede yaşayan mahalle sakinlerinden 75 yaşındaki Yaşar Aydoğan, "Biz çocukluğumuzdan beri oraya gider dualar ederdik, türbe sanıyorduk kral mezarı çıktı. Çok kazdılar oraları içini yıktılar, üzerinde yazı falan da yok birileri geliyor bir şeyler anlatıyor biz de onlardan öğreniyoruz" dedi.