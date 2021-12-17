Yıllarca inşaatlarda çalıştığı parayla aldı bir gecede 25 bin lira kaybetti

Kendi imkanlarıyla koyun alıp hayvancılık yaptığını anlatan Temam, "Akşama doğru koyunlara hanımım bakıyordu. Koyunlar iki sürü olmuş. Bir bölümü dağa, yukarı gidiyor. Hanımın yanına geldim ki yarısı yok. 'Ne yaptın?' dedim. 'Koyunlar iki sürüye ayrıldı' dedi. Kardeşimi aradım, 'Gel sen bunları ağıla götür, biz de diğer koyunlarımızı alıp gelelim' dedim." ifadelerini kullandı.