Yıllarca aldatıldığı ortaya çıktı! Aşklar evlilikler sona erdi: İşte 2021'de ayrılan ünlüler....
2021 yılını geride bırakırken yıla aşkları ve evlilikleriyle damga vuran birçok isimden ayrılık haberi geldi. Aralarında Uraz Kaygılaroğlu, Hadise, Didem Soydan, Ezgi Eyüboğlu, Büşra Develi'nin de bulunduğu birçok ünlü isim ilişkilerini noktaladı. İşte 2021'de ayrılan ünlüler...
DEMET ŞENER - CENK KÜPELİ
2018 yılında eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'dan boşanan, İrem ve Ömer adında iki çocuğu bulunan manken Demet Şener, 2019'da iş insanı Cenk Küpeli ile nikah masasına oturmuştu. 19 ay evli kalan ikili, ocak ayında yollarını ayırdı.
SILA GENÇOĞLU - HAZER AMANİ
Geçtiğimiz yıl ocak ayında şef Hazer Amani ile nikah masasına oturan şarkıcı Sıla, aradığı mutluluğu bulamadı. İkili, ani bir karar ile bir yılın ardından tek celsede boşandı.
NUR FETTAHOĞLU - LEVENT VEZİROĞLU
İş insanı Levent Veziroğlu ile 2013 yılında nikah masasına oturan Nur Fettahoğlu, 2015'te ayrılmak için mahkemeye başvurmuştu. Çift, boşanma resmiyete kavuşmadan barışmıştı. Ancak daha sonra ikinci kez ayrılmaya karar veren Fettahoğlu ile Veziroğlu, mart ayında yollarını ayırdı. İkilinin Elisa Güzin adında bir kızı bulunuyor.
EBRU GÜNDEŞ - REZA ZARRAB
11 yıllık evliliklerini mayıs ayında bitiren şarkıcı Ebru Gündeş ile Reza Zarrab'ın ise Alara adında bir kızları bulunuyor.