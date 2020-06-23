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Yıllara meydan okuyor Gülşen Bubikoğlu seneler sonra aynı pozu verdi

Yeşilçam'a güzelliğiyle damga vurmuş olan başarılı oyuncu Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya hesabı Instagram'da seneler sonra aynı pozu verip paylaştı.

Türk sinemasının "Altın çağına" damgasını vuran Gülşen Bubikoğlu, şimdilerde kameralardan uzak, sakin bir hayat sürüyor. Yalnızca hayranlarıyla arsındaki bağını koparmak istemeyen Bubikoğlu, sosyal medya hesabı Instagram'ı oldukça aktif kullanıyor. 

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Ünlü yapımcı Türker İnanoğlu ile evli olan Gülşen Bubikoğlu sosyal medyada yaptığı son paylaşımla beğeni topladı.

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Yıllara meydan okuyan oyuncu yaptığı paylaşıma "Karantina günlerinde saçlarım uzadı. Şaka şaka, değişiklik olsun dedim. Anladım ki uzun saça tahammülüm kalmamış. Hele bu sıcak havalarda'' notunu düştü.

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Gülşen Bubikoğlu'nun bu paylaşımına paylaşır paylaşılmaz beğeni yağdı. Güzel oyuncunun yıllar önceki pozunun aynısını vermesi de gözlerden kaçmadı.

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