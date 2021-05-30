Yıllar sonra Kadir İnanır itirafı geldi! Bahar Öztan'ın son halini görenler tanıyamadı

"Gamzem de olduğu için devamlı beni güldürüyorlardı" diyen Öztan "Hulusi Kentmen’le oynadığım bir reklam çekimi sonrası ‘gamzeli kız’ diye ismim çıktı. O zaman tek kanal olduğu için herkes aynı reklamı izliyordu. Sonra da Kelebek’in fotoromanlarında yer aldım." dedi.