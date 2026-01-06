Yıllar sonra ihanet acısı itirafı! Üzüntüden bakın ne yapmış...
Usta sanatçı Zuhal Olcay, yıllar önce yaşadığı evlilik ve boşanma sürecine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Olcay, 1992 yılında evlendiği ve 2004’te yollarını ayırdığı Haluk Bilginer ile olan evliliğinin, aldatma nedeniyle sona erdiğini ilk kez bu kadar açık sözlerle dile getirdi.
İzzet Çapa’nın YouTube’da yayınlanan Paşa Paşa Muhabbetler programına konuk olan Olcay, geçmişte yaşadığı bu zorlu dönemi tüm samimiyetiyle anlattı. Programda Çapa’nın doğrudan yönelttiği soruya net bir yanıt veren sanatçı, yaşananları inkâr etmeden kabul etti.
Zuhal Olcay, ayrılığın ardından yaşadığı duygusal çöküşü şu sözlerle özetledi:“Çok kırıldım, çok yaralandım. Bugün geriye baktığımda keşke kendimi bu kadar yıpratmasaydım diyorum ama o an insan bunu kontrol edemiyor. Ağır bir depresyon sürecine girdim.”
Sanatçı, zamanla acının etkisini yitirdiğini ancak bu sürecin kolay geçmediğini de vurguladı. Olcay, yaşadığı ruh halini anlatırken, “İnsan bir dönem hayatını alt üst eden o büyük acının zamanla anlamını kaybettiğini fark ediyor. Bir noktadan sonra sanki kuru bir saman gibi hissizleşiyor” ifadelerini kullandı.
Depresyonun uzun sürdüğünü belirten Olcay, iyileşme sürecine dair de dikkat çeken detaylar paylaştı. “Bir hafta boyunca hiç yıkanmadım, sürekli komedi filmleri izledim, ilaçlarımı kullandım. Toparlanmak yaklaşık iki yılımı aldı” diyen sanatçı, yaşadıklarının kendisini derinden etkilediğini dile getirdi.