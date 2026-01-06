Yıllar sonra ihanet acısı itirafı! Üzüntüden bakın ne yapmış...

Sanatçı, zamanla acının etkisini yitirdiğini ancak bu sürecin kolay geçmediğini de vurguladı. Olcay, yaşadığı ruh halini anlatırken, “İnsan bir dönem hayatını alt üst eden o büyük acının zamanla anlamını kaybettiğini fark ediyor. Bir noktadan sonra sanki kuru bir saman gibi hissizleşiyor” ifadelerini kullandı.