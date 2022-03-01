Yıllar sonra gelen tesadüf! Putin onu öldürmek istiyor: Zelenski'nin eşi kimdir? İşte Ukrayna'nın korkusuz First Lady'si....
Rusya Ukrayna'yı işgal etti, Putin'in ilk hedefinde Zelenski ve ailesi var. Ukrayna devlet başkanın eşi Olena Zelenska, Rusya işgaline karşı kocasının en büyük destekçisi oldu. Rusya tarafından öldürülme planları yapılan Olena, çocukları ile beraber sürekli kocasının yanında yer alarak hayatını tehlikeye atmayı göze alıyor. İşte dünyanın konuştuğu Ukrayna First Lady'si Olena Zelenska...
Dünyanın gözü kulağı günlerdir Rus işgali altındaki Ukrayna’da ve başta herkesin şüpheyle yaklaştığı Zelenski’de. Komedyenlikten devlet başkanlığına yükselen ve tüm dünyanın gıpta ile izlediği bu adamın yanında ise zekâsı, güzelliği ve dimdik duruşuyla eşi, Ukrayna’nın First Lady’si Olena Zelenska duruyor…
Rus saldırıları başladıktan sonra eşiyle birlikte başkentten kaçacağı düşünülen First Lady, geçen cuma günü Instagram hesabından bir mesaj paylaştı.
Yazdıklarına Ukrayna bayrağı ekleyen Olena birlikte halkına “Sevgili halkım! Ukraynalılar! Bugün hepinize bakıyorum. Televizyonda, sokaklarda, internette gördüğüm herkese." sözleriyle seslendi.
"Paylaştığınız çağrılara bakıyorum" diyen Olena "Ve biliyor musunuz? Hepiniz muhteşemsiniz! Sizinle aynı ülkede yaşamaktan gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.