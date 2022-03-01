Yıllar sonra gelen tesadüf! Putin onu öldürmek istiyor: Zelenski'nin eşi kimdir? İşte Ukrayna'nın korkusuz First Lady'si....

Dünyanın gözü kulağı günlerdir Rus işgali altındaki Ukrayna’da ve başta herkesin şüpheyle yaklaştığı Zelenski’de. Komedyenlikten devlet başkanlığına yükselen ve tüm dünyanın gıpta ile izlediği bu adamın yanında ise zekâsı, güzelliği ve dimdik duruşuyla eşi, Ukrayna’nın First Lady’si Olena Zelenska duruyor…