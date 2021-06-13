Yıllar sonra Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi itiraf etti: Babamla 7 yaşında...

"Hepimiz bir kişiliğiz hepimizin kendine ait renkleri var" diyen Ataizi "Renklerimizi prototipe indirdiğimiz zaman biz bizlikten çıkıyoruz. O zaman mutsuz bir kişilik oluyorsun. Bu benim gibi karakterler açısından çok da mutluluk verici bir şey değil. Ben bundan ödün vermedim." ifadelerini kullandı.