Yıllar sonra buluşan Cennet Mahallesi'nin Aliş ve Ayşe'si olay oldu! Görenler inanamadı
Cennet Mahallesi dizisinin Aliş'i Seyit Karabulut ve Ayşe'si Belemir Temizsoy yıllar sonra bir araya geldi. İki oyuncunun değişimleri şaşkına çevirdi.
İlk bölümü 2004 yılında ekrana gelen Cennet Mahallesi kısa sürede fenomen bir diziye dönüştü. 3 yıl boyunca seyirciyle buluşan dizi hala daha tekrar bölümleri seyirciyle buluşuyor.
Melek Baykal, Müjdat Gezen, Özkan Uğur, Zeki Alasya, Erol Günaydın gibi usta oyuncuların kadrosunda yer aldığı dizi çocuk oyuncularıyla da dikkat çekmişti.
Dizide 119 bölüm Aliş ve Ayşe karakterlerini canlandıran Seyit Karabulut ve Belemir Temizsoy yıllar sonra bır araya geldi.
Seyit Karabulut, yaptığı paylaşımın altına “O günleri biz hiç unutmadık hep kalbimizde yaşıyoruz sizde bizi unutmayıp yanımızda olduğunuz için kalbim dolusu sevgi ve saygılarımla” notunu düştü.