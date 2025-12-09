Yıllar önce rol almıştı! Ozan Güven aynı kadro ile yeniden rol alacak...
Oyuncu Ozan Güven, 2003-2005 yılları arasında yayımlanan Bir İstanbul Masalı dizisinin yeniden çekileceğini açıkladı. Güven, dizide birlikte rol aldığı ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ ile bir restoranda yemek yiyip projenin ayrıntılarını konuşurken, o anlara ilişkin sosyal medyada video yayımladı.
ASLANTUĞ İLE, BİR İSTANBUL MASALI İÇİN BİR ARAYA GELDİLER
İki ünlü ismin yemek sırasında proje hakkında detayları konuştuğu anlar, Ozan Güven tarafından sosyal medyada yayınlanan bir video ile hayranlarına duyuruldu.
Bu haber, dizinin izleyicileri arasında büyük bir heyecan yarattı.
BİR İSTANBUL MASALI
Bir İstanbul Masalı, yapımcılığını TMC'nin, yönetmenliğini Ömür Atay'ın üstlendiği, 2003-2005 yılları arasında atv'de yayımlanmış olan aşk ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir.