Yıllar önce rol almıştı! Ozan Güven aynı kadro ile yeniden rol alacak...

Ünlü oyuncu Ozan Güven, 2003-2005 yılları arasında yayınlanan ve büyük ilgi gören "Bir İstanbul Masalı" dizisinin yeniden çekileceğini duyurdu. Güven, dizinin başrol oyuncularından Mehmet Aslantuğ ile bir restoranda bir araya geldi.