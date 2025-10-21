Yıllar önce evlenip ayrılmışlardı! Hazer Amani'den şaşırtan eski eşi Sıla itirafı!

Yoğun tempolu çalışma hayatında kilo alıp verdiğini söyleyen şef, kendi sistemini "gardırop alarmı" olarak tanımladı: "Güzel bir gardırobum var, eğer ceketin önü kapanmıyorsa o gün diyete başlarım. Ertesi gün de başlar." Tatlıyla arası olmadığını, şeker kullanmadığını belirten Amani, "Tatlı hiç canım istemiyor, karbonhidratı da dönemsel olarak sınırlıyorum," diyerek formunu nasıl koruduğunu anlattı.

"ALDATAN ADAM DEĞİLİM"

Röportajda özel hayatına ilişkin iddialara da yanıt veren Hazer Amani, Gökay Kalaycıoğlu'nun "Aldatan adam oldun mu?" sorusuna net bir dille yanıt verdi. "Değilim," diyen Amani, Sıla ile aşk yaşadığı dönemde zaten boşanma sürecinde olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı, "MasterChef çekimleri sürüyordu. Yüzüğü o dönemde çıkarsaydım, konu daha da magazinleşecekti. O yüzden yüzüğü daha sonra çıkardım. O süreçte yanlış algılar oluştuysa üzüldüm ama birini üzmemek için kendi hayatımı şekillendiremem." Amani, özel hayatına dair eleştirilere karşı anlayışlı olduğunu belirterek, "İncittiklerim olmuştur ama özür dilerim. O zaman öyle olması gerekiyordu," dedi.